العالم اليوم - النفط يتعافى بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

انتم الان تتابعون خبر النفط يتعافى بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 05:24 صباحاً - سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

تحديث الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش. كما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 70.84 دولار بارتفاع 45 سنتا أو 0.6 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".

وانخفض الخامان عند التسوية الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر لليوم الثاني على التوالي.

وهوى الخامان القياسيان بنسب تتراوح بين ست وسبع بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.

كما انخفضت الأسعار على خلفية تراجع علاوات المخاطر وانحسار المخاوف من احتمال أن يؤدي هجوم إسرائيلي على إيران إلى اضطراب في إمدادات النفط، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

ولا يزال المستثمرون ينتظرون مزيدا من التفاصيل من الصين بشأن خططها الواسعة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر لإنعاش اقتصادها المتباطئ.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت أرقام معهد البترول الأميركي الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والوقود هبطت الأسبوع الماضي، رغم توقعات بارتفاع مخزونات الخام، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت أرقام معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام هبطت 1.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر . وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 5.93 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.67 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، بياناتها عند الساعة 1500 بتوقيت غرينتش الخميس.