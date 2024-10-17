طرح البرومو الرسمي لفيلم "آل شنب".. وهذا موعد عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة سينرجي الشركة المنتجة لفيلم " آل شنب"، بطولة الفنانة ليلى علوي، وأسماء جلال ولبلبة، البرومو الرسمي للفيلم، تمهيدًا لعرضه نهاية شهر أكتوبر الجاري،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأرفقت بالبرومو تعليقًا: "الإعلان الرسمي لـ فيلم آل شنب، والعرض يوم 31 أكتوبر الجاري، في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

فيلم آل شنب

أبطال وصناع فيلم “آل شنب”



يضم فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



قصة فيلم “آل شنب”



تدور قصة فيلم آل الشنب حول شخصية نيللي التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن.