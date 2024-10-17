لهذا السبب.. محمد كيلاني يكشف عن سبب غيابه 10 سنوات عن الغناء

القاهرة - محمد ابراهيم -



تغيب الفنان محمد كيلاني عن الساحة الغنائية بعدما حقق نجاح كبير في بداياته من خلال أغنية تغيب تاني ولما تلاقي الجد.



وكشف كيلاني سبب هذا التغيب أثناء استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة مشيرًا أن سبب الغياب هو عقد احتكار وتم الانتهاء منه قريبًا كما أنه يستعد لطرح أغاني سينجل قريبًا.

أحد أعمال كيلاني



يشار أن كيلاني يشارك حاليًا في مسلسل "تيتا زوزو " حيث يقدم شخصية نجل إسعاد يونس الصغير.

تفاصيل تيتا زوزو



تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

فريق عمل تيتا زوزو

ويشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.

آخر أعمال الفنان محمد كيلاني





و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني، هو فيلم "أسود ملون" الذي تدور أحداثه حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية للتخلص من أزمتها العاطفية، وبظهور شاب في حياتها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب،وشارك في بطولة فيلم "أسود ملون"، كلًا من: "رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبو ليلة، صبا الرافعي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج: حسن البلاسي".