محافظ الجيزة يتابع مستجدات العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك لدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - - النجار يكلف بانتظام عمل المراكز التكنولوجية يومي الجمعة والسبت لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين .



- المحافظ يدعو المواطنين الحاصلين علي شهادة البيانات ضرورة التوجه للمراكز التكنولوجية واستكمال إجراءات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة .



- ويؤكد : علي المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في ظل القانون القديم استكمال خطوات التصالح وفقاً للقانون الجديد .



عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه آخر مستجدات ملفات تقننين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن.

خلال الاجتماع اطلع محافظ الجيزة علي عدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم ممن قاموا باستكمال الاجراءات وفقا للقانون الجديد والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح موجها بضرورة توعية المواطنين الحاصلين علي شهادة البيانات ولم يستكملوا خطوات التصالح سرعة التوجه الي المراكز التكنولوجية رفقة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح والحفاظ علي ممتلكاتهم العقارية قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت مشدداً على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال وتوعية المواطنين بضرورة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال التقاعس في استكمال الإجراءات حفاظاً على حق الدولة .

كما وجه المحافظ، بضرورة عمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات مشدداً على انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية خلال ايام الإجازات " الجمعة والسبت " لإنجاز اكبر قدر من معاملات المواطنين الخاصه بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

كما تابع المحافظ، آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وعدد الطلبات المقدمة وعدد العقود التى تم تحريرها والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها وشدد المحافظ على ضرورة تدقيق العقود وتسريع منظومة تحريرها خصوصاً للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد .

حضر اللقاء اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .