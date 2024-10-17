عاجل:- رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستقرار الداخلي ويشدد على ضرورة مواجهة التهديدات بحكمة

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن مصر قد تكون "مطمعًا" في ظل التوترات الإقليمية الحالية، مما يتطلب تعزيز الترابط الداخلي لتحقيق أعلى مستوى من الاستقرار.

أهمية الاستقرار الداخلي

أكد مدبولي أن الاستقرار الداخلي هو الأساس للأمن والاطمئنان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يمثل مفتاح حماية الوطن، إلى جانب تعزيز الوعي الوطني وبناء القوى الشاملة التي تدعم الدولة في مواجهة التحديات.

مواجهة التهديدات بحكمة

أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجب على المواطنين أن يشعروا بالطمأنينة، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان.

كما أكد أنه لن يتم خوض أي حرب إلا إذا تعرضت البلاد لتهديد مباشر يستهدف حدودها أو مصالحها الرئيسية.

تداعيات التوترات الإقليمية

في حديثه عن التوترات الإقليمية وتأثيراتها، شدد مدبولي على أن مصر تتبع نهجًا متوازنًا في التعامل مع هذه الأزمات.

وأوضح أن استهداف المنشآت النووية في المنطقة قد يؤدي إلى تداعيات هائلة، بما في ذلك ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي.

القوات المسلحة ودورها الدفاعي

اختتم مدبولي حديثه بتأكيد أن القوات المسلحة المصرية تهدف إلى الدفاع عن الدولة في مواجهة أي تهديدات خارجية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل السير بحكمة واتزان لحماية أمنها واستقرارها.

بهذه الرسائل، يسعى مدبولي إلى تعزيز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات وضمان الاستقرار في مواجهة أي تهديدات محتملة.