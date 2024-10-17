نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سَلُّومَة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على انطلاق امتحانات شهر أكتوبر للمراحل الثلاثة ( ابتدائى - إعدادى – ثانوى ) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 27 أكتوبر حتى يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم في جدول امتحانات شهر أكتوبر مراعاة كافة الاجازات الرسمية.

ويتم إعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية، ويتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يقوم موجه أول المادة بوضع 3 نماذج لـ امتحانات شهر أكتوبر تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون هناك 3 نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، ويكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وتشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر أكتوبر كاملة.

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