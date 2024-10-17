نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على النبطية إلى 16 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، إن "الغارة المعادية على مبنى بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 16 شخصًا وإصابة 52 بجروح"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم قال تقرير لبناني، إن الغارة تسببت في 10 قتلى في مدينة النبطية في جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة أن من بين القتلى رئيس بلدية مدينة النبطية، الدكتور أحمد كحيل، وعدد من أعضاء مجلسها البلدي. وقالت محافظة النبطية هويدا الترك: "استُشهد رئيس بلدية النبطية وأعضاء" من فريق عمله، مضيفة "إنها مجزرة".

وقالت الترك: "طالت إحدى الغارات مقري بلدية النبطية واتحاد بلدياتها بينما كان رئيس البلدية أحمد كحيل مجتمعًا مع خلية الأزمة التي تتابع يوميًا شؤون السكان" في المنطقة.