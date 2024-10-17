خبير عسكري: المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية طويلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - قال اللواء إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي، إن المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية طويلة المفعول بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وقد تدخل بعض الدول الأخرى وفقًا لطبيعة الصراع.

وتابع "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة قامت بتعزيز تواجدها في المنطقة ، وهذا تطور هام جدًا، حيث حركت الولايات المتحدة حاملات الطائرات في المنطقة ، وأرسلت بعض القوات الأمريكية لتشغيل أحدث الأنظمة الخاصة بالدفاع الجوية الامريكية "ثاد"، بالإضافة لإعادة توزيع القطع البحرية الامريكية في المنطقة ما بين قوات مهاجمة ، قوات مدافعة.

ولفت إلى أن ردرد منظومة "ثاد" الأمريكية ضد الصواريخ الباليستسة والمتوسطة، وتقوم بتدميرها على مسافة تسل لـ200 كيلو، وهذا يعني أن الولايات المتحدة قامت باعداد دائرة لحماية إسرائيل بالكامل.