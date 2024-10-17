منتج فيلم" أوراق التاروت" يتصدى للشائعات بقوة ويقاضي مروجي الأكاذيب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج بلال صبري، صاحب شركة الكينج، عن اتخاذ إجراءات قانونية شاملة ضد المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا التي تنشر أخبارًا كاذبة ودعاية سلبية لفيلم "أوراق التاروت" بطولة الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف.

وصرح المستشار هاني رياض القللي بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات بناءً على طلب المنتج بلال صبري، صاحب شركة الكينج، ضد كلا من المواقع الإلكترونية وصفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا التي تقوم بنشر أخبار كاذبة ودعاية سلبية لفيلم "أوراق التاروت".



وأكد سيادته أن هناك بعض القنوات تقوم بإذاعة أخبار كاذبة عن الفيلم بإحتوائه على مشاهد إباحية، والغرض منها إستفزاز الرأي العام والجمهور المصري بما لديه من قيم ومبادئ، مما يضر بمنتج الفيلم وصناع المحتوى السينمائي وأضرار بطاقم العمل.

فقد أقام المستشار عدة بلاغات ودعاوى قضائية ضد تلك القنوات والمواقع الإلكترونية وأصحاب صفحات الفيس بوك الذين أساءوا إستخدام السوشيال ميديا بإذاعة أخبار كاذبة لا أساس لها.

بل وصرح سيادته بأنه سوف يقوم بتصعيد الأمر إلى أعلى الجهات في الدولة، وذلك لإحباط أي محاولة لإفشال أي عمل سينمائي محترم يصعد بالعمل الفني والدراما المصرية.

وناشدت الشركة وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر الأخبار، مشددةً على أهمية الاعتماد فقط على المعلومات المقدمة من المستشارين الإعلاميين مروة حسن وعبدالله طاهر، كما أكدت أنها ستقوم بمقاضاة كل من تسبب في أضرار لصورة الفيلم والمنتج.

كما شددت على إلتزامها بعرض الفيلم في موعده المحدد، نافيةً وجود أي اعتراضات من الرقابة على المصنفات الفنية بشأن محتوى الفيلم أو مشاهده.

وأكدت أن الأنباء المتداولة حول مشاهد خادشة أو خيانة زوجية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها محاولات لتشويه سمعة العمل.

مؤتمر صحفي للفيلم

كما أعلنت الشركة عن تنظيم مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، حيث سيقوم المستشار القانوني هاني رياض القللي بتوضيح كافة التفاصيل والرد على الشائعات المغرضة.

أبطال الفيلم

يضم "أوراق التاروت" كوكبة من النجوم، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور «طفل "الغزالة رايقة"»، وكنزي رماح.

الفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، حيث تجسد رانيا يوسف شخصية "ماري" التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة.

وسيُعرض الفيلم في جميع دور السينما ليلة رأس السنة، ويُعتبر الفيلم واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم.