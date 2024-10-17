لهذا السبب.. غادة إبراهيم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة غادة إبراهيم، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد إعلانها عن وفاة شقيقها عبر حسابها على "فيس بوك" بعبارة مؤثرة قالت فيها: "أخويا مات".

تلقت على إثرها العديد من التعازي والدعاء بالرحمة لشقيقها، دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة.

غادة إبراهيم تدخل عالم الغناء

رغم الحزن الذي يمر بها، خاضت غادة إبراهيم مؤخرًا تجربتها الأولى في الغناء بأغنية تحمل عنوان "كريزماتك".

الأغنية من كلمات حمدي نوار، وألحان وتوزيع فادي نجيب، ومكساج محمد حسني.

وقد سبق للفنانة تقديم عدد من الأغاني في أعمالها المسرحية، وكان آخرها مسرحية "مجلس العقلاء"، التي لاقت استحسان الجمهور.

مسرحية "مجلس العقلاء" تجمع غادة إبراهيم بنجوم الكوميديا

في أحدث أعمالها المسرحية، شاركت غادة إبراهيم في بطولة مسرحية "مجلس العقلاء"، التي قدمت في قالب كوميدي غنائي استعراضي. جمعت المسرحية كوكبة من النجوم، من بينهم محمد شلش، خالد محروس، سعيد المختار، ومحمود عامر.

المسرحية من تأليف وأشعار أيمن حافظ، وتوزيع وليد خلف، وإخراج محمد الخولي، وعرضت على مسرح جلال الشرقاوي.

مشاركة غادة إبراهيم في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

إلى جانب نجاحاتها المسرحية، ظهرت غادة إبراهيم مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي عرض في موسم عيد الفطر السينمائي.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، ومحمد ثروت، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.