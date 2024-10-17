نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر صورًا تزعم أنها لاغتيال السنوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت تتوالى ردود الأفعال عقب إعلان مصادر إسرائيلية اغتيال يحيى السنوار، بينما لم تعلق حماس على مصير السنوار الذي شغل مؤخرًا منصب رئيس المكتب السياسي للحركة.

تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإسرائيلية صورًا قالت إنها لجثة يحيى السنوار بعد مقتله فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار في غزة. ونشر الجيش الإسرائيلي صور للعملية التي استهدفت السنوار في رفح.

صورة لاغتيال السنوار

مقتل السنوار في عملية بقطاع غزة

وتم إجراء فحص DNA أولي للجثة المشتبه بأنها لزعيم حماس يحيى السنوار، وجاءت نتيجته إيجابية، حسب البيانات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، رجح الجيش الإسرائيلين، أن يكون السنوار قد قتل في عملية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يفحص الـDNA لجثة يعتقد أنها للسنوار. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية اغتيال السنوار جرت بمنطقة تل السلطان في رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، أنه يفحص مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، احتمال مقتل السنوار «خلال نشاط للجيش في قطاع غزة» لم يحدد طبيعته، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عدة عن مسؤولين تأكيدهم مقتله، وذكرت أن فحصًا أوليًا للحمض النووي للجثة المشتبه بها، كانت نتيجته «إيجابية».

التفاصيل المسموح بنشرها حول مقتل السنوار

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها العبري، أن «التفاصيل المسموح بنشرها حتى الآن هي أن قوة الجيش الإسرائيلي التي كانت تقوم بتطهير منطقة من الإرهاب تعرفت على ثلاثة (إرهابيين) في المبنى الذي دمر الجيش الإسرائيلي جزءًا منه، وقامت بالقضاء عليهم. وكان أحدهم يشبه السنوار»، مشيرة إلى «تداول صور لاحقة للجثة المزعومة».

ونقلت عن مسؤولين كبار في إسرائيل أن «احتمالات القضاء على السنوار مرتفعة للغاية»، فيما قال الجيش إنه يجري فحصًا للحمض النووي للجثة التي يعتقد أنها للسنوار.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان إن الجيش قتل ثلاثة أشخاص في غزة، «يفحص الاحتمال بأن أحدهم» هو السنوار.

وأكد أدرعي أن المبنى المستهدف لم يكن فيه رهائن إسرائيليون ممن تحتجزهم «حماس» في غزة. لكنه أضاف: «في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية» القتلى. ووعد بنشر تفاصيل إضافية لاحقًا.

وخاطب الجيش الإعلام الإسرائيلي قائلًا: «تواصل قوات الجيش والشاباك العاملة في الميدان العمل تحت الحذر اللازم. نطلب الالتزام بالصيغة المعنية وإرشادات الرقابة من أجل الحفاظ على أمن قواتنا».

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت منشورًا عبر موقع «إكس»، بعد دقائق من الخبر، حمل صورة للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف اللذين قتلتهما إسرائيل، وبينهما إطار فارغ، وقال: «أعداؤنا لن يتمكنوا من الاختباء. سنطاردهم ونقضي عليهم».

وليست هذه المرة الأولى التي ترجح فيها إسرائيل مقتل السنوار الذي يستخدم إجراءات أمنية مشددة في تنقلاته واتصالاته. وكان آخر هذه الترجيحات الشهر الماضي، حين قالت وسائل إعلام عبرية عدة إن الاتصال انقطع بينه وبين العالم الخارجي لفترة طويلة. وزعمت التقارير، آنذاك، أن مديرية الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ترجح أن السنوار ربما قُتل في الغارات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف الجيش حسب بيان نقلته القناة 13 الإسرائيلية: "في المبنى الذي قُتل فيه الإرهابيون، لم يتم العثور على أي آثار لوجود مختطفين في المنطقة. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك العاملة في المنطقة العمل في ظل الحذر اللازم".

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أعلنت فى 6 أغسطس الماضى عن اختيار يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو الماضى، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق فى العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان فى زيارةٍ لها للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصى القيادى الميدانى فى كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.