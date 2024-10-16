انت الأن تتابع خبر رجعي شبابك واخفي الشيب بشوية حنة اصبغي بيهم شعرك بطريقة أحترافية تعالي أقولك أزاي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الحناء من الوصفات الطبيعية المضمونة التي تستخدمها السيدات للحفاظ على جمال شعرهن، فمع التقدم في السن، يصبح الشيب كابوساً يواجه الكثير من النساء، ولهذا يلجأن لصبغات الشعر الكيميائية التي قد تضر بالشعر، وبالمقابل، الحناء توفر بديلاً آمناً يغذي الشعر ويمنحه الحيوية واللون الجميل.

فوائد الحناء للشعر

تتميز الحناء بأنها تمنح الشعر لوناً طبيعياً وتغذيه في الوقت نفسه، وبالمقارنة مع الصبغات الكيميائية التي تتسبب في تقصف الشعر، تظل الحناء خياراً طبيعياً وآمناً يعيد للشعر حيويته وجماله.

تحضير خلطة الحناء لعلاج الشيب

لتحضير خلطة الحناء، اتبعي الخطوات التالية:

في إناء على النار، أضيفي كوباً من الماء المغلي وملعقتين من الكركديه، واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق.

في وعاء آخر، امزجي 3 ملاعق كبيرة من الحناء مع ملعقة من بودرة الكركديه وملعقة من الكركم حتى تتجانس المكونات.

أضيفي زيوتاً مفيدة للشعر مثل زيت الزيتون أو زيت الخروع، ثم أضيفي ماء الكركديه بالتدريج حتى تحصلي على خليط كثيف، غطيه واتركيه في مكان دافئ طوال الليل.

طريقة استخدام الحناء لعلاج الشيب