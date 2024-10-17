العالم اليوم - حزب الله يعلن تدمير دبابة إسرائيلية قرب الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:31 صباحاً - أعلن حزب الله ليل الأربعاء-الخميس أنّه دمّر دبّابة إسرائيلية قرب الحدود في جنوب لبنان بواسطة "صاروخ موجّه"، وذلك بعيد إعلانه أنّه يخوض قتالا متلاحما مع قوات إسرائيلية تحاول التوغّل في المنطقة.

وقال الحزب المدعوم من إيران في بيان إنّ مقاتليه استهدفوا "دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح"، في حين لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أيّ تعليق في الحال.

يأتي ذلك في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر بلدية النبطية، مما تسبب في مقتل رئيس البلدية أحمد كحيل و15 آخرين، وذلك في أكبر هجوم على مبنى حكومي لبناني منذ بدء الحملة الجوية الإسرائيلية.

وندد مسؤولون لبنانيون بالهجوم الذي تسبب في إصابة ما يزيد على 50 شخصا في النبطية، قائلين إنه دليل على أن حملة إسرائيل على جماعة حزب الله تتحول الآن لاستهداف الدولة اللبنانية.

وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي على عاصمة محافظة النبطية، قائلا إنه "استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والإغاثي".

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة النبطية، كما ضربت القوات البحرية عشرات الأهداف في جنوب لبنان.

وأضاف أنه "فكك" شبكة أنفاق تستخدمها قوات الرضوان التابعة لحزب الله في بلدة قرب الحدود مع إسرائيل، ونشر مقطع فيديو يظهر انفجارات متعددة تهز مجموعة من المباني.