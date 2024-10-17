نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير دياب اللوح يطلع نواب مجلسي النواب والشيوخ على التطورات السياسية والميدانية لحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، وفدا برلمانيًا من مجلسي النواب والشيوخ المصري في زيارة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه ومقاومته للعدوان الغاشم وحرب الإبادة الجماعية المستمرة لأكثر من عام على فلسطين، ولوضعهم في صورة التطورات السياسية والميدانية لحرب الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني.

ورحب السفير دياب اللوح بزيارة النواب البرلمانيين المصريين مثمنا عاليا هذه الزيارة التضامنية والتي تتسق مع موقف الشقيقة الكبرى مصر ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، وحرصها على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة اللقاءات والمحافل الرسمية الدولية، وأشاد السفير دياب اللوح بالموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي مؤكدا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، ومثمنا كافة المبادرات الأهلية المصرية الهادفة إلى دعم وإغاثة شعبنا في قطاع غزة.

ونقل السفير دياب اللوح تحيات السيد الرئيس محمود عباس للسادة النواب ولمواقفهم الأصيلة المناصرة للشعب الفلسطيني الرديفة للموقف المصري الرسمي الصلب في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني ومطالبات المجتمع الدولي بوقف العدوان الغاشم وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني؛ كما حيّا السفير دياب اللوح موقف مصر المتسق مع الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وافراغ الأرض من سكانها الأصليين، والذي عبّر عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، مؤكدا على القرار الجمعي الفلسطيني برفض التهجير والتمسك بفلسطين وطنًا وأرضًا.

وسلط السفير دياب اللوح الضوء على الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني وتحركات القيادة الفلسطينية مع الدول الشقيقة والصديقة وكافة الأطراف الدولية لتحقيق الوقف الفوري والمستدام للعدوان على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا وصولا إلى تحقيق السلام العادل والدائم، استنادا إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

وأكد السفير دياب اللوح ضرورة تكاتف المجتمع الدولي بالـتدخـل الـفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وضرورة خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل شامل ودائم يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين استنادا لقرارات مجلس الأمن ومرجعيات عملية السلام والقانون الدولي، وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال الوطني، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

من جهتهم عبر النواب على لسان منسّق الوفد النائب عاطف مغاوري عن خالص العزاء في شهداء دولة فلسطين، مثنيين على نضالات وبطولات الشعب الفلسطيني الذي سطر طريق الحرية سعيًا إلى الحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الحقوق لأصحابها ؛ مؤكدين استمرار جهودهم المبذولة في كافة المحافل الدولية من أجل إنهاء الحرب بشكل فوري وعاجل وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد النواب أن مصر بكافة مكوناتها لن تترك الشعب الفلسطيني وحيدًا في هذا المنعطف التاريخيّ، وستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعم تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كضرورة واجبة لترتيب البيت الفلسطيني.