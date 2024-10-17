"سرايا القدس" و"القسام" تستهدفان 3 دبابات إسرائيلية في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" و"كتائب القسام" استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" في قطاع غزة.

وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنه: "خلال كمين مركب وبالاشتراك مع كتائب القسام أوقعنا 3 دبابات من نوع "ميركافا" في كمين معد مسبقا بعبوات الشواظ والقذائف المضادة للدروع من نوع "تاندوم" و"RPG" في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

في غضون ذلك، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.