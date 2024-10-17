نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الجزائري: لا حل في ليبيا إلا بالانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن الانتخابات هي الحل الوحيد في ليبيا.

وقال تبون: "كانت مشاورات أخوية تطرقنا فيها إلى الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية، واتفقنا على كل شيء، ليست هناك ولو سحابة صيف بيننا".

وأضاف: "الحل في ليبيا لن يكون إلا بالانتخابات، والشعب الليبي هو الذي يقرر، نحن على وشك أن نلتقي في ليبيا قريبا".

ومن جانبه قال المنفي: "أشكر الرئيس والشعب الجزائري المضياف على الاستقبال، ونبارك نجاح الانتخابات في الجزائر وتونس، نتمنى أن تشهد ليبيا نفس الانتخابات قريبا، شاكرين الدور المهم لفخامة الرئيس في دعم وحدة واستقرار ليبيا، ووحدة التراب الليبي".

وتابع: "الاتفاق على أن العملية السياسية، هو انتخابات برلمانية ورئاسية، وكل الحلول الأخرى لن تأتي بالحلول المرجوة".

وأضاف: "نشيد بالدور المهم للجمهورية الجزائرية في المحافل الدولية لدعم الملف الليبي، ونلاحظ إنه دعم خالص لاستقرار ليبيا".

وختم قائلا: "اتفقنا على أن جميع الملفات التي تؤدي إلى استقرار ليبيا والمنطقة ستكون منهاجا لترسيخ هذه الاستراتيجية بين البلدين".

وقد وصل المنفي إلى الجزائر اليوم الأربعاء وكان تبون في مقدمة مستقبليه في أثناء إجراء مراسم الاستقبال الرسمي.