نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: نتحدث مع إسرائيل حول أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع إسرائيل حول ضرورة تجنب سقوط الضحايا المدنيين في أثناء العمليات العسكرية في لبنان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "بالفعل أكدنا بوضوح أن من المهم للغاية أن تجري تلك العمليات دون أي خطر على حياة السكان المدنيين".

وتابعت: "ونحن سنواصل هذا الحديث مع السلطات الإسرائيلية، ولن ننسى عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية".

وأكدت أن واشنطن تعارض الضربات الإسرائيلية على مناطق مكتظة في بيروت.

ورفضت جان بيير التعليق على الضربات التي نفذتها إسرائيل يوم 15 أكتوبر، حيث وجهت القوات الإسرائيلية ضربات إلى بلدة قانا في جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، حسب وزارة الصحة اللبنانية.