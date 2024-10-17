العالم اليوم - كوريا الشمالية تؤكد نسف طرقا وسكك حديد تربطها بالجنوب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - أكّدت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنّها فجّرت طرقا وخطوط سكك حديد تربطها بـ"الدولة المعادية" كوريا الجنوبية، مؤكدة بذلك ما أعلنته سيول الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ هذه الطرق التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين باتت "مغلقة تماما بواسطة التفجيرات".

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت الثلاثاء إنّ "كوريا الشمالية فجّرت أجزاء من طريق غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري"، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاطع فيديو تظهر القوات الشمالية وهي تقوم بتفجير أجزاء من مسلكي الطريق وحفارات في أحدهما.

وندّدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية باستفزاز "غير طبيعي بتاتا"، مذكّرة بأنّ سيول هي التي موّلت إلى حدّ بعيد بناء هذه الطرق.