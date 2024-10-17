العالم اليوم - فيديو.. هجوم إسرائيلي يستهدف اللاذقية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 02:33 صباحاً - أفات وسائل إعلام رسمية سورية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بأن "عدوانا" إسرائيليا استهدف مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية". وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مستودعا للذخيرة يتبع لحزب الله اللبناني في مدينة اللاذقية. والمستودع المستهدف، وفق المرصد السوري، يقع عند مدخل المدينة الساحلية.

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