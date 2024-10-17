العالم اليوم - 6 غارات جوية تستهدف صنعاء وصعدة

انتم الان تتابعون خبر 6 غارات جوية تستهدف صنعاء وصعدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 03:25 صباحاً - أفادت مصادر يمنية، صباح الخميس، بأن غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مواقع في مدينتي صنعاء وصعدة.

وأشارت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي إلى تعرض صنعاء لـ "ثلاث موجات من الغارات الجوية نفذتها طائرات ما وصفته بـ"العدوان الأميركي البريطاني".

من جهتها، نقلت قناة "إيه.بي.سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين القول إن الجيش الأميركي قصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن.

ونقلت عن مسؤول دفاعي أميركي أن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت عدة ضربات جوية على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين المدعومين من إيران داخل المناطق التي يسيطرعليها الحوثيون في اليمن".