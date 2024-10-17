العالم اليوم - سقط من شرفة الفندق.. مصرع المغني ليام باين في الأرجنتين

انتم الان تتابعون خبر سقط من شرفة الفندق.. مصرع المغني ليام باين في الأرجنتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - ذكرت صحيفة لا ناثيون الأرجنتينية، يوم الأربعاء، أنه عثر على مغني فريق "ون دايركشن" السابق ليام باين ميتا خارج فندق في العاصمة بوينس أيرس.

ونقلت عن خدمات الطوارئ أنه تم العثور على الموسيقي البريطاني البالغ من العمر 31 عاما ميتا بعد سقوطه من الطابق الثالث.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن في بوينس آيرس، بابلو بوليسيكيو، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس إن باين "ألقى بنفسه من شرفة غرفته" بالفندق.

وأضاف أن الشرطة ذهبت إلى الفندق، بعدما تلقت بلاغاً طارئاً حول "رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول".

وسبق وأعلن ليام عن لم شمل أعضائه وذلك فى الذكرى السنوية للفريق، وكشف فى تصريحات صحافية قبل رحيله عن أنه وهارى ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون فى خطط لم الشمل، بينما زين مالك يفضل الغياب.

بدأ فريق "ون دايركشن" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وأصبح من أشهر الفرق الغنائية بالعالم، قبل أن يتفكك فى 2016.