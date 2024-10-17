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إم بي سي مصر تعلن نقل مباريات السوبر المصري بالإمارات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق حصول قناة MBC مصر على حقوق بث وإذاعة بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وتقدم القناة ستوديو تحليليا لمباريات البطولة، يضم نخبة من المحللين، وتقدم تغطية خاصة على مدار أيام البطولة.

بطولة السوبر المصري

وتنطلق بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد المقبل بمشاركة 4 فرق هي: ، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، وتنقل مباريات البطولة أيضا قناة أبو ظبي الرياضية، وقنوات أون تايم سبورتس.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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