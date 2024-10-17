العالم اليوم - العملة الخضراء تقفز لأعلى مستوى في 11 أسبوعا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - قفز الدولار إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا، الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر أيلول، مما عزز الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.1 بالمئة في أغسطس

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3 بالمئة.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.16 بالمئة إلى 103.70 بعد أن لامس 103.87 في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أغسطس.

وانخفض اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.0834 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.0811 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس.

وتراجع الين 0.07 بالمئة إلى 149.76 للدولار بعد وصوله إلى 150.08 في وقت سابق، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس.

وأدى تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع لشهر سبتمبر إلى زيادة التفاؤل بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال في حالة جيدة.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد أن تجاوزت بيانات التوظيف في أستراليا التوقعات للشهر السادس على التوالي في سبتمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.36 بالمئة إلى 0.669 دولار أميركي.

وعلى صعيد العملات الرقمية، تراجعت عملة بتكوين 0.94 بالمئة إلى 66977 دولارا.