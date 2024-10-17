العالم اليوم - مقتل السنوار.. ماذا دار في اتصال بايدن بنتنياهو؟

انتم الان تتابعون خبر مقتل السنوار.. ماذا دار في اتصال بايدن بنتنياهو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:29 مساءً - اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الخميس، على العمل للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد إعلان الدولة العبرية أنها قتلت زعيم حماس يحيى السنوار، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وأشار المكتب في بيان الى أن بايدن اتصل بنتانياهو "وهنّأه على اغتيال يحيى السنوار"، مضيفا "اتفق الزعيمان على وجود فرصة للعمل على إطلاق الرهائن، وبأنهما سيعملان معا لتحقيق هذا الهدف".

وعلق الرئيس الأميركي ونائبته كامالا هاريس على إعلان إسرائيل مقتل السنوار، معتبرين إياه خطوة مهمة تجاه إنهاء الحرب.

وأكد بايدن في بيان رسمي أن تحليلات الحمض النووي أثبتت أن السنوار قد قُتل، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأشار بايدن إلى أن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر مثل الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن هناك الآن فرصة لبناء مستقبل لغزة بدون حماس في السلطة.

من جانبها، أشارت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس إلى أن هذه اللحظة تمنح الولايات المتحدة فرصة لإنهاء حرب غزة أخيرًا.

وأكدت هاريس على أهمية إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة، مشددةً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.