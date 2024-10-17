عاجل - بعد استشهاد قائد حركة حماس.. عادل حمودة: عرفت يحيى السنوار ولم أعطه حقه

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أحمد جودة - القاهرة - استشهاد يحيى السنوار.. خطوة قد لا تنهي الصراع

صرح الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة دوت الخليج، أن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، كان شخصية بارزة منذ توليه المسؤولية السياسية لحماس في غزة، خاصة بعد انسحاب الحركة من عضوية جماعة الإخوان وتعهدها بإبعاد أي أعمال إرهابية عن سيناء.

يحيى السنوار.. عملية طوفان الأقصى غيرت موازين القوى

وأشار حمودة إلى أنه، ورغم الدور المهم الذي لعبه السنوار، إلا أنه لم يعطه حقه الكامل حتى أعلن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

ووصف حمودة، عملية طوفان الأقصى بأنها الحدث الذي غير نظرية الأمن الإسرائيلي وأعاد إحياء الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، رغم الثمن الباهظ الذي دفعه الفلسطينيون جراء التصعيد العسكري.

اغتيال يحيى السنوار.. هل يوقف الحرب؟

ورجح حمودة أن اغتيال يحيى السنوار قد يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شعورًا بالنشوة المفقودة، مما قد يؤدي إلى تهدئة الأوضاع مؤقتًا أو حتى إنهاء الحرب الدائرة. لكنه تساءل أيضًا عن مدى تأثير هذه الخطوة على مسار الأحداث، مشيرًا إلى أن استشهاد السنوار قد لا يكون كافيًا لوقف الصراع بشكل نهائي.

إعادة الحديث عن صفقة الأسرى

وأضاف حمودة، أن اغتيال السنوار قد يفتح الباب من جديد للحديث عن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، لا سيما مع استمرار وجود المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن هذه النقطة ستظل حاضرة في المعادلة السياسية خلال الفترة المقبلة.

بعد استشهاد يحيى السنوار.. الصراع سيستمر حتى حل القضية الفلسطينية

وشدد الكاتب الصحفي عادل حمودة، على أن استشهاد يحيى السنوار ليس الأول ولن يكون الأخير بين قادة المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا يمكن للمنطقة أن تهدأ ولا للعالم أن ينعم بالسلام، ما لم تحل القضية الفلسطينية.