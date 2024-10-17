نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متسابقين برنامج "كاستنج" يتحدثون لـ دوت الخليج الفني عن تجربتهم مع المخرج عمرو سلامة ومروة جبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مغامرة جديدة خاضتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببرنامج المواهب الجديد " كاستنج" الذي يعرض أسبوعيا كل خميس وجمعة ويهدف إلى اختيار 13 ممثلا لمنحهم فرص جديدة لأدوار بطولة في مسلسل تليفزيوني مع المخرج عمرو سلامة.



البرنامج أظهر عدد كبير من المواهب الشابة للجمهور ولفتوا الإنتباه، نظرا لأدائهم التمثيلي في كل حلقة وكل اختبار، وبشهادة ضيوف البرنامج الذين شاركوا في لجنة التحكيم بجانب المخرج عمرو سلامة ومروة جبريل، منهم المخرج يسري نصر الله، المخرج كريم الشناوي، السيناريست تامر حبيب وغيرهم.

وفي تقرير خاص ينشر لكم دوت الخليج الفني تصريحات خاصة لعدد من مواهب البرنامج المميزة وعلى رأسهم سيف محسن،ميشيل مساك، محمد السعيد:-

تحدث سيف محسن، متسابق البرنامج وصاحب الموهبة المميزة بشهادة المخرج عمرو سلامة عن كواليس مشاركته في البرنامج قائلا:' قدمت في البرنامج مثل الجميع، ومن عرفني بالتقديم هم المقربين مني لكنني كنت أقلق التقديم في أي برنامج مسابقات بسبب شعور الخوف من الرفض مثل الغالبية مضيفا:' لكن الحمد لله اتقبلت وجالي معاد إني اعمل أوديشن وروحت عملته مع أكتر من 300 شخص، واتقبلت ومكنتش متوقع إني اتقبل".



وأضاف سيف محسن في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' لدي خبرة في التمثيل بلغت 8 سنوات في مسرح الجامعة الألمانية بعد التخرج من كلية الهندسة، ولكن حاليا تركيزي الأكبر على التمثيل بجانب شغلي في مجال الدعاية والإعلان".



سيف محسن:' سعدت بإشادة السيناريست تامر حبيب وأعشق المخرج كريم الشناوي لهذا السبب

وعن تعاون المخرج عمرو سلامة معه أثناء البرنامج:' كنت قلق في البداية بعد قبولي بسبب رغبتي في ترك انطباع جيد لديه خاصة أنني أحبه للغاية وعندما أحب شخص مشهور أقلق من التعامل معه على أرض الواقع بسبب خجلي وهذا الخجل يتم ترجمته بشكل خاطيء أحيانا".

سيف محسن



وتابع سيف محسن قائلا:' اكتشفت أنه إنسان طيب للغاية ويستطيع فهم الممثل الذي أمامه، وهذة الصفة استطاعت أن تمكني من التعامل بأريحية، وكذلك مروة جبريل التي تعاملت بشكل احترافي، ولفت انتباهي أن عمرو سلامة يحب دائما وضع الممثل المميز تحت ضغط أحيانا لرفع قدراته وأيضا مروة جبريل التي كانت دائما ما توجه الممثل لنقاط الضعف حتى يظهر في أفضل شكل.



كما تحدث عن إشادة السيناريست تامر حبيب به أثناء ظهوره كضيف خلال إحدي الحلقات:' فرحت جدا بكلام تامر حبيب وبحمد ربنا على الكلام الحلو اللي هو قالهولي أنا متربي على أفلامه، وكمان المخرج كريم الشناوي لأنه مخرج جميل وانسان أجمل ومن اكتر الضيوف اللي اهتمت بينا وكان بيدينا نصايح وادانا من وقته كله عشان يجاوب على اسئلتنا وطبعا محمد حفظي ومدحت العدل".

كما روى ميشيل مساك تجربة تقديمه في برنامج" كاستنج"، مشيرا إلى أنه لدي خبرات سابقة في التمثيل بلغت 10 سنوات حيث شارك في عدة تجارب تمثيلية من قبل أبرزهم جعفر العمدة، أسيل، وحبيبتي من تكون مع المخرج خيرى بشارة وعدد من الأعمال الأخري بالإضافة إلى أن دراسته الأصلية آداب قسم تمثيل وإخراج.

وتحدث من خلال ' دوت الخليج" عن كواليس تعامله مع المخرج عمرو سلامة ومروة جبريل:' كان من طموحاتي العمل مع المخرج عمرو سلامة، لأنه مخرج مبهر وتجربته الفنية كبيرة للغاية ودائما ما كنت أحب أوجه له أسئلة ليست لها علاقة بالبرنامج للإستفادة من خبراته، ودائما ما كان ينصحني بعدم إرهاق ذاتي في التحضير، وأيضا مروة جبريل اسم كبير في عالم التدريب".

ميشيل مساك:' لهذا السبب اخترت تقليد الفنان أحمد زكي داخل إحدى الحلقات.. وهؤلاء المخرجين استفدت منهم للغاية



وكشف سبب اختيار تقليده للفنان أحمد زكي في أحد الاختبارات قائلا:' أستاذ أحمد زكي عبقري هو أيقونة في عالم التمثيل واختياري له كان نابع من التشابه في الشكل والتشابه في إتباع المنهج التمثيلي لأنني أتقمص الشخصيات بشكل كبير وهذا ما يؤثر علي في حياتي".

ميشيل مساك



كما كشف تعامله مع المخرج كريم الشناوي ومحمد دياب:' أنا منذ فترة تعاونت مع كريم الشناوي في فيلم سينمائي وهو من المؤثرين فيا هو والمخرج محمد دياب وكانوا أكتر اتنين بحاول استفيد منهم بمعلومات".



وعن موهبته في الغناء قال ميشيل مساك:' "أنا مشروعي الغنائي مشروع ممثل يجيد الغناء، أنا مغني وليس مطرب هو مجرد أمر مكمل للتمثيل ليس إلا".



وفي تصريحات خاصة تحدث أيضا المتسابق محمد السعيد عن كواليس قبوله في البرنامج:' كنت فاكر أنه ورشة مكثفة تؤهل للمسلسل مكنتش أعرف أنه برنامج مصور لكن كنت عارف أنها مع المخرج عمرو سلامة وضيوف آخرين والكواليس كانت لذيذة والأوديشن كان منظم بالرغم من إن العدد كان كبير جدا".

وأضاف السعيد أنه يدرس حاليا تمثيل وإخراج بمعهد الفنون المسرحية، ومن قبل ذلك كان لديه خبرات منذ سن الـ 14 عاما في المسرح حيث أنه شارك في مسرح مركز شباب الجزيرة، لأنه علم أن الفنان نور الشريف بدأ من هذا المكان وهذا ما شجعه على ذلك ثم شارك في عروض مسرح قصور الثقافة وأفلام قصيرة ثم معهد الفنون المسرحية ويعتبر البرنامج هو أول ظهور تليفزيوني له".

محمد السعيد:' تعلمت من المخرج عمرو سلامة الكثير والتقليد موهبتي من الطفولة

وتابع السعيد قائلا:' أستاذ عمرو سلامة على كل المستوى تعلمت منه الكثير وهو إنسان طيب في الحقيقة وليس فقط في البرنامج، وكان دائما ما يخبرني أنني شخص جرىء، وأستاذة مروة جبريل أيضا إنسانة صادقة ولديها خبرات كثيرة".

محمد السعيد



وعن أصعب الاختبارات التي مر بها في البرنامج:' أصعب يوم بالنسبة لي هو يوم الاستاذ لينر عندما حدثنا عن الصحة النفسية للممثل وأصعب يوم بدنيا كان يوم الأكشن وكان أطول يوم تصوير، وأصعب لحظة نفسيا بالنسبة لي كانت في حلقة الارتجال، لأنني لم أكن أتوقع أنني سأكون من الثلاثة المميزين في آخر الحلقة، وهذا ظهر على ملامحي حينها، لأنني كنت أشعر أن أدائي ليس الأفضل".



وعن موهبة التقليد لديه قال محمد السعيد:' دائما ما أشعر أن صوتي بالفعل مميز ولدي صوت عريض كان يمكنني دائما من تقليد المدرسين عندما كنت صغيرا، لذلك كنت مستمع بالتقليد حينها".