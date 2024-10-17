رشا عبد العال: سداد ضريبة كسب العمل سنويا بحزمة التسهيلات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن سداد واستحقاق ضريبة كسب العمل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم عن 15 مليون جنيه في حزمة التسهيلات الضريبية أصبح سنويا وليس شهريا.

وأضافت عبد العال خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر المصلحة بالعاصمة الإدارية، أن الهدف من تحصيل ضريبة كسب العمل سنويا هو توفير سيولة للممولين.

وأكدت أن حزمة التسهيلات الضريبية تهدف إلى إزالة جميع التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي.