وزير المالية: نعمل على تسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو، موضحًا أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.

وقال كجوك، في لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصري والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثماري الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.

نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء

وأوضح وزير المالية أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية.

ربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية

وأكد أننا نسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.

تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة

وشدد كجوك على أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، على نحو يسهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيو اقتصادية.