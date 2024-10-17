مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 3 مليارات دولار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:13 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن تحويلات المصريين في الخارج تجاوزت 3 مليارات دولار سبتمبر الماضي وهو المستوى الأعلى.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن استقرار السياسات النقدية يؤدي إلى عدم تذبذب سعر الصرف، ويزيد من تحويلات المصريين بالخارج بشكل تدريجي.