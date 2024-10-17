أحمد جودة - القاهرة - توقعات الطقس اليوم: أجواء حارة نهاراً وباردة ليلاً مع احتمالية هطول أمطار خفيفة

توقعات الطقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا مع احتمالية هطول أمطار خفيفة.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس المتوقع اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024. من المتوقع أن يسود نهارًا طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون حارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، في حين تصل درجات الحرارة إلى مستويات شديدة الحرارة في جنوب الصعيد. أما خلال الليل، فيتوقع أن يكون الجو معتدلًا في بداية الليل ويميل إلى البرودة في نهايته في كافة أنحاء البلاد.

توقعات الطقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا مع احتمالية هطول أمطار خفيفة

تشير التوقعات إلى وجود شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مع نشاط متقطع للرياح على السواحل الشمالية، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

أما عن حالة البحرين، فيُتوقع أن يكون البحر المتوسط مضطربًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر في حالة معتدلة بارتفاع أمواج من 1.5 إلى مترين.

كما حذرت الهيئة من احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري خلال اليوم.