وزير الري يؤكد أهمية حملة "على القد" لترشيد المياه وهدفنا ليس "تخويف الناس"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم أهمية حملة "على القد" لترشيد المياه.. مشيرا إلى أن الحملة ليس هدفها "تخويف الناس"، وعدم وصول هذاالإحساس للناس.

وقال وزير الري إن دور الحملة هو توعية المواطنين داخل مصر بأهمية ترشيد المياه.. مشيرا إلى أن مواردنا المائية ٥٥ مليار متر مكعب لنتقل بأي حال من الأحوال ولكن المشكلة في الزيادة السكانية.

وأضاف أن إطلاق الحملة يأتي بالمشاركة مع العديد من المؤسسات والإعلام ورجال الدين.. مؤكدا أهمية تنمية الوعي عند الناس بطرقمختلفة عن طريق التوعية في البرامج عن ترشيد المياه، فضلا عن توعية كل فئات المجتمع مثل طلبة المدارس والجامعات والمزارعين... إلخ.

وأوضح الدكتور سويلم أن التنمية المستدامة هامة جدا، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، وعلى رأسها الحفاظ على المياه والترشيدووصول المياه والصرف الصحي لجميع الناس.

وأكد الوزير أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا خلال السنوات العشر الماضي يدعو للفخر، عن طريق المبادرات وعلى رأسها مبارة "حياة كريمة "والتي تستهدف ٦٠ في المائة من الشعب المصري.

وأشار إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا فيما يخص الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.. موضحا أن استهلاكالفرد في مصر ليس قليل، ويجب النزول برقم الاستهلاك على الاقل ٣٠ أو ٤٠ في المائة.

قال وزير الري إننا نتعاون مع أشقائنا في إفريقيا في مجال المياه عن طريق تحقيق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ التي تتداخل المياه في كلأهدافها.

وأضاف أن ٧٠ في المائة تقريبا من المياه تذهب للزراعة ومياه الشرب ٢٠ في المائة وال١٠ في المائة للصناعة واستخدامات أخرى.. مؤكداأهمية توعية المزارعين والتعاون مع وزارة الأوقاف والمساجد والكنائس لتوعيتهم بأهمية ترشيد المياه، خاصة في القرى.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية في الصيف كانت يمكن أن تتسبب في قطع المياه، خاصة في درجات الحرارة العالية.. مشيرا إلى أن أقلعدد من المشاكل مسجلة بوزارة الري هو صيف ٢٠٢٤.

وأوضح أن جهات التعاون مع وزارة الري هم وزارات التقل والأوقاف والتربية والتعليم والزراعة، والكنيسة، وجمعية مصر الخير.