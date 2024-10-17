العالم اليوم - "أدنوك" و"إيه آي كيو" يسرعان تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - أعلنت "أدنوك"، الخميس، استخدام أداة إدارة المكامن المتطورة "AR360" من شركة "إيه آي كيو"، في أكثر من 30 مكمنا نفطيا، على امتداد عمليات الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وذلك بعد نجاح استخدامها بصورة أولية في مطلع عام 2024، في اثنين من مكامن النفط في حقلي "باب" و"أم الشيف" التابعين لــ "أدنوك".

وتستخدم أداة "AR360" التي تم تطويرها بالتعاون بين شركة "إيه آي كيو"، وشركة "إس إل بي"، تماشيا مع إستراتيجية "أدنوك" للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل"، بهدف تحسين إدارة المكامن وتعزيز خطط تطوير حقول النفط والغاز.

وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"، إن التوسع في إدماج أداة "AR360" في العديد من المكامن النفطية يعكس نجاح أدنوك في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في دعم جهودها لتعزيز وزيادة القيمة من الموارد الطبيعية في الدولة.

وأضاف أنه استنادا إلى استثماراتها في مجال الابتكار والتكنولوجيا على مدى سنوات طويلة، ستواصل أدنوك تسريع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، بدءا من غرف التحكم، وصولا إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية، وذلك لدعم مساعيها المستمرة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول.

ويساهم استخدام أداة "AR360" في تقليل الوقت اللازم لإعداد خطط التطوير، وزيادة عمر البئر، ورفع معدلات استخلاص النفط، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين حفر آبار جديدة، وتعزيز أداء الآبار الحالية وتحسين كميات مواد الحقن والإنتاج.

من جانبه، قال ماجزان كينيسباي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة "إيه آي كيو": "يؤكد توسع أدنوك في استخدام أداة "AR360" على نجاح التقنية التي تقدمها شركة "إيه آي كيو"، ما يساهم في تعزيز مكانتها كمورد عالمي رائد لتقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة لقطاع الطاقة".

وأكد الالتزام بمواصلة الجهود لرفع الكفاءة التشغيلية في كافة مجالات، ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة مع التركيز على عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج للمساهمة في تعزيز وزيادة القيمة للقطاع.

وعلى العكس من تقنيات التنبؤ التقليدية التي تحتاج إلى العمل عبر منصات برمجية ومجموعات بيانات متعددة، الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلا، تعمل أداة "AR360" على إدماج هذه المتطلبات في منصة واحدة، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر الوقت ويساعد في اتخاذ القرارات بشكل استباقي.

يشار إلى أن "أدنوك" تستخدم حتى الآن أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي، بدءا من غرفة التحكم وصولا إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية لتعزيز السلامة، وخفض الانبعاثات، ورفع الكفاءة وخلق المزيد من القيمة.