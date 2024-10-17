رئيس جامعة الأزهر يفتتح مجلة العمارة والعمران المستدام ويؤكد أن البحث العلمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - في ظل توجيهات الدولة المصرية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030م، وانطلاقًا من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

افتتح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مجلة العمارة والعمران المستدام بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس إدارة المجلة، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين القاهرة، نائب رئيس مجلس إدارة المجلة، والدكتور الجندي شاكر الجندي، رئيس قسم العمارة بنات رئيس التحرير، والدكتور محمود علي أحمد، رئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة بنين القاهرة مدير التحرير.

من جانبه قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة بافتتاح المجلة ، مؤكدًا على أهميتها كمنصة علمية لنشر الأبحاث المتعلقة باستدامة العمارة والعمران، وتعزيز دور البحث العلمي في مواكبة التطورات المستمرة، مؤكدًا أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقة للتنمية الشاملة.

وأشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بهذا الجهد العلمي الكبير، مؤكدًا على أن المجلة من شأنها أن تسهم في رفع تصنيف جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وقدم نائب رئيس الجامعة للدراساتالعليا والبحوث التهنئة بافتتاح المجلة، لافتًا إلى أنها رصيد علمي يضاف إلى إنجازات جامعة الأزهر العلمية التي تتنامي اليوم تلو الآخر.

وأوضح الدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، أن مجلة العمارة والعمران المستدام تعد المجلة العلمية الرسمية الأولى لجامعة الأزهر كمنصة رائدة للأبحاث والابتكار في ميدان العمارة المستدامة والتخطيط الحضري المستدام.

وأضاف أن المجلة تصدر عن مركز التخطيط العمراني التابع للجامعة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى دعم الدراسات والأبحاث في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني المستدام.

وبين بأن المجلة تقدم أحدث الأبحاث والدراسات في مجالات: الاستدامة البيئية، والعمران المستدام، مع التركيز على مجابهة التغيرات المناخية، وتسعى لتقديم حلول مبتكرة وأفكار فعالة تعزز أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في تطوير ورفعة الدولة المصرية.

كما تهدف إلى تعزيز الدراسات الأكاديمية في مجالات: التصميم المعماري والبيئي، والحفاظ على التراث، والتخطيط الحضري المستدام.

كما بين أن مجلة العمارة والعمران المستدام تتبع معايير ضمان الجودة والتميز العلمي، تحت إشراف مجلس الإدارة المتخصص الذي يعمل على توجيه المجلة نحو الريادة والتميز، كما تخدم المجلة الباحثين والمهتمين في مجالاتها للمشاركة وتقديم أعمالهم البحثية للإسهام في بناء مستقبل مستدام ومتقدم.