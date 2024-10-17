نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الدولة مهتمة بتنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، وفد شركة فورتيسكيو العالمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور معتز قنديل، الرئيس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس محمد شكري، المدير الإقليمي للشركة، والمهندس فينس بيل، مدير الدراسات الإقليمي للشركة، وعمرو الديب، رئيس قطاع الأعمال والشراكة.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وصولًا لتحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الشأن، منوهاً إلى ما يتم اتاحته من حوافز وتيسيرات من شأنها أن تسهم في التوسع في إقامة المزيد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم لهذا القطاع.

وأكد مدبولي أنه يتابع تنفيذ المشروعات التي تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها مع عدد من الشركات الكبرى، وخاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى تطلعه لاستمرار المشاورات مع شركة فورتيسكيو لوضع تصور متكامل لتنفيذ مشروع الشركة بمصر، عبر توفير مختلف المتطلبات التي تمكن من ذلك، لاسيما الموقع الخاص بتنفيذ المشروع.

ومن جانبه أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة، بما يسهم في زيادة حجم الطاقة المنتجة من خلال المصادر الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه في هذا الصدد من مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما نوه وزير الكهرباء، خلال اللقاء، إلى الحرص على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، بحيث تصل إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة المنتجة وذلك بحلول عام 2030.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور معتز قنديل، الرئيس الإقليمي لشركة فورتيسكيو العالمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً حول نشاط شركة فورتيسكيو العالمية المتخصصة في مجال التعدين والطاقة الخضراء والتكنولوجيا.

وأشار قنديل إلى حجم أعمال الشركة حول العالم، بالنظر لكونها تأتي كرابع أكبر منتج لخام الحديد عالمياً، هذا إلى جانب نشاطها في مجال الطاقة الخضراء، والقضاء على الانبعاثات، وأيضا ما يتعلق بتطوير التكنولوجيا والتوسع في إقامة المزيد من مراكز الابتكار التقني والتصنيعي، منوهاً كذلك إلى ما تقيمه شركة فورتيسكيو من شراكات في هذا المجال.

وانتقل قنديل للحديث عن نشاط الشركة في مصر، مشيراً إلى اتفاقية الشراكة الموقعة مع الحكومة المصرية بشأن تطوير مشروع من أكبر المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، اعتماداً على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم تنفيذه من دراسات فنية تتعلق بهذا المشروع.

وتناول قنديل، خلال اللقاء، العديد من المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى خبرات الشركة الكبيرة في هذا المجال، وتطلعها لمزيد من التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل تنفيذ المشروع الموقع بشأنه الاتفاقية.