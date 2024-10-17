أهلي صنعاء بطلاً لكأس النخبة للكاراتيه
توج نادي أهلي صنعاء بكأس بطولة النخبة للأندية أبطال المحافظات في لعبة الكاراتيه لفئات الناشئين، الشباب، ، والرجال التي نظمها الاتحاد العام للعبة.
جاء تتويج الأهلي بكأس البطولة بإحرازه خمس ميداليات ذهبية، وفضيتين، وميدالية برونز، وحل بالمركز الثاني نادي ٢٢ مايو بأربع ميداليات ذهبية، وفضيتين، وأربع ميداليات برونزية.
وفي المركز الثالث جاء نادي شعب إب بأربع ميداليات فضية، وثلاث ميداليات برونزية، والثالث مكرر شباب الجيل بميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية.
وشارك في البطولة على مدى ثلاثة أيام تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة و بدعم صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة ٤٥ لاعبا من ستة أندية " اهلي صنعاء، شباب الجيل، شعب اب، ٢٢ مايو ، الفتح المحويت، اهلي الحديدة" في فئات الناشئين والشباب والرجال.
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