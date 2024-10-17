نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد رسمي حول مفاوضات الزمالك لضم سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة انتقال عمرو قلاوة إلى نادي الزمالك.

معتز البطاوي يحسم الجدل بشأن انتقال عمرو قلاوة إلى الزمالك

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لا صحة تمامًا لطلب الزمالك التعاقد مع عمرو قلاوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف البطاوي: “الزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق إيجولا في فترة الانتقالات الجارية”.

وتابع: "أبلغنا إدارة الزمالك بإتمام تعاقد بيراميدز مع إيجولا".

واختتم البطاوي تصريحاته قائلًا: “الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي وكانت شفهيًا فقط وجميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط”.