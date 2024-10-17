الرياضة

سيراميكا كليوباترا يزيل الغموض حول مصير أحمد قندوسي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية أحمد القندوسي لبطولة كأس السوبر المصري.

معتز البطاوي: القندوسي جاهز للمشاركة في السوبر.. وندرس شرائه نهائيًا 

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: " صعبة والبطولة ستكون قوية للغاية بمشاركة أربعة أندية".

وأضاف البطاوي: "أحمد القندوسي جاهز لمباراة الأهلي في السوبر المصري، وبشأن شراء اللاعب نهائيًا من الأهلي كل شيء وارد".

وتابع: "الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي والتواصل كان شفهي فقط جميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط".

واختتم البطاوي تصريحاته قائلًا: "الزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق ايجولا لكن تحدثنا وأبلغنا إدارة الزمالك بالاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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