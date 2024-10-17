نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يزيل الغموض حول مصير أحمد قندوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية أحمد القندوسي لبطولة كأس السوبر المصري.

معتز البطاوي: القندوسي جاهز للمشاركة في السوبر.. وندرس شرائه نهائيًا

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "مباراة الأهلي صعبة والبطولة ستكون قوية للغاية بمشاركة أربعة أندية".

وأضاف البطاوي: "أحمد القندوسي جاهز لمباراة الأهلي في السوبر المصري، وبشأن شراء اللاعب نهائيًا من الأهلي كل شيء وارد".

وتابع: "الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي والتواصل كان شفهي فقط جميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط".

واختتم البطاوي تصريحاته قائلًا: "الزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق ايجولا لكن تحدثنا وأبلغنا إدارة الزمالك بالاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب".