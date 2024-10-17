نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "راجعوا ضميركم".. رد عنيف من شوبير على انتقاده بسبب قضية كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن تفاصيل قضية محمود كهربا الشهيرة ولجنة الانضباط، خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي.

وأشار شوبير إلى أنه بعد إدلائه بتصريحات حول قضية كهربا مؤخرًا، تعرض للانتقادات بشأن توقيت حديثه، مؤكدًا أنه ناقش القضية سابقًا في خمس مناسبات مختلفة، وأنه مستعد للكشف الأسماء المعنية.

وأوضح شوبير أنه لديه معلومات واضحة بشأن موقف كهربا، وأن هناك مسؤولين في النادي أو الجهة المعنية يجب عليهم أن يراجعوا ضميرهم ويعترفوا بصحة ما ذكره.