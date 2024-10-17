نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يفجر مفاجأة حول "بند" يخص الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص تعامل ناديه مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في ملف الصفقات.

البطاوي: لن ينتقل لاعب من سيراميكا إلى الزمالك قادمًا من الأهلي

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لدينا قاعدة وهي عدم انتقال لاعب قادم من الأهلي إلى الزمالك، والعكس".

وأضاف: "مواجهة الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري لن تكون سهلة بالمرة، ولكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا".