الرياضة

سيراميكا كليوباترا يفجر مفاجأة حول "بند" يخص الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - فجر معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص تعامل ناديه مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في ملف الصفقات.

البطاوي: لن ينتقل لاعب من سيراميكا إلى الزمالك قادمًا من الأهلي

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لدينا قاعدة وهي عدم انتقال لاعب قادم من الأهلي إلى الزمالك، والعكس".

وأضاف: "مواجهة الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري لن تكون سهلة بالمرة، ولكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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