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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن نادي الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر كما يتردد في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

رئيس الزمالك السابق يستفز جماهير الأهلي بتصريحات نارية

وقد صرح حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي في الفترة الماضية، بأن نادي الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، مما تسببت في وجود أزمة مع الغريم التقليدي النادي الأهلي.

تصريحات كمال درويش رئيس الزمالك السابق

وقال الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن مقولة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر حقيقية بالفعل وهي الأقرب على أرض الواقع بحجم البطولات والانجازات.

وأضاف كمال درويش: نادي الزمالك عاش فترة عدم استقرار إداري من 2003 حتى 2013 وتسببت في خسائر كبيرة للنادي وفريق الكرة.