نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد إصابة نجم منتخب مصر بمزق من الدرجة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها خالد صبحي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.

تفاصيل إصابة خالد صبحي

أضاف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، أن اللاعب سيخضع غدا الخميس للحقن بالبلازما وهي الخطوة التي تهدف إلى سرعة تماثل اللاعب للشفاء، مشيرًا أن اللاعب سيبدأ في برنامجه التأهيلي والعلاجي على الفور على أن يتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم له السماح بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية حال تماثله التام للشفاء.

كان اللاعب خالد صبحي قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر الوطني أمس أمام مضيفه منتخب موريتانيا والتي أقيمت على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.