سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة رفض انتقال أحمد ياسر ريان إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة رفض ناديه انتقال أحمد ياسر ريان إلى صفوف نادي الزمالك.

البطاوي: لم يتحدث أحد معنا حول انتقال أحمد ريان إلى الزمالك

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: لدي تعقيب على تصريحات ياسر ريان، علاقتنا جيدة جدا مع جميع أندية مصر ليس لدينا اي مشكلة مع الأندية".

وتابع: لم يتحدث أحد عن انتقال أحمد ياسر ريان إلى الزمالك في الصيف، الفارس الأبيض طلب التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي".

وواصل: المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا رفض رحيل أحمد ياسر ريان للزمالك بسبب حاجة الفريق لجهوده".