الرياضة

سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة رفض انتقال أحمد ياسر ريان إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة رفض ناديه انتقال أحمد ياسر ريان إلى صفوف نادي الزمالك.

البطاوي: لم يتحدث أحد معنا حول انتقال أحمد ريان إلى الزمالك

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: لدي تعقيب على تصريحات ياسر ريان، علاقتنا جيدة جدا مع جميع أندية مصر ليس لدينا اي مشكلة مع الأندية".

وتابع: لم يتحدث أحد عن انتقال أحمد ياسر ريان إلى الزمالك في الصيف، الفارس الأبيض طلب التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي".

وواصل: المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا رفض رحيل أحمد ياسر ريان للزمالك بسبب حاجة الفريق لجهوده".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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