نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الأهلي.. حسم موقف داري من السوبر المحلي ورجال اليد في نصف نهائي بطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي كل التفاصيل الخاصة بأهم أخبار النادي الأهلي، يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري 2024.

راحة من التدريبات للاعبي الأهلى اليوم قبل السوبر الإماراتي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي راحة سلبية للاعبين من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج التحضيري لخوض مباريات كأس السوبر المصري أمام سيراميكا يوم الأحد المقبل في الإمارات.

جاهزية أشرف داري لقيادة الأهلي في مباريات السوبر المصري

شارك المغربي أشرف داري،مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران أمس ليعلن جاهزيته لقيادة دفاع فريقه في مباريات كأس السوبر المصري، بعدما اشتكى من آلام في القدم خلال مران الإثنين.

رجال يد الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب بعد الفوز على رجاء أغادير بنتيجة 33-13.

سيدات يد الأهلي يتأهلا لنصف نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على بريميرو دو أوجوستو

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية، التي تقام بالمغرب بعد الفوز على بريميرو دو أوجوستو الأنجولي بنتيجة 26-20 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء.

أهلي 2008 يفوز على وادي دجلة بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2008 الفوز على ضيفه وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.