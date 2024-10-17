الليلة.. محمد أنور ضيف فاطمة مصطفى في "الراديو بيضحك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان محمد أنور، اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك"،الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والمذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار حول حياتة الخاصة ومشواره الفني، ويتحدث عن كواليس آخر أعماله الفنية، وهي مسلسل "ديبو"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا، خلال الفترة الآخيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ محمد أنور، وعلقت عليه:" محمد أنور اللي دايمًا بينورنا بعد كل عمل قوي هيكون ضيفي بكرة الخميس الساعة ٥ في الراديو بيضحك على الراديو9090 هيكشفلنا كواليس كوميدية وأحداث حصلت في مسلسل ديبو متقالتش في اي مكان تاني".

منشور الراديو 9090



أحداث مسلسل "ديبو"

وتدور أحداث مسلسل "ديبو "حول تسلم دياب الشهير بديبو (محمد أنور) العمل في أحد الفنادق بمنطقة نائية كمدير للفندق، ومنذ لحظة وصوله نهارًا، نلاحظ ما يحيط بهذا الفندق من غموض، ويشمل هذا الغموض ستريو الذي يستقبل دييبو بابتسامة عريضة، لا تخلو من التوجس والشعور بالخوف، ويقوده إلى الداخل كاشفًا له أنه فندق مخصص للحيوانات الثرية، والتي من بينها حيوانات مفترسة.

أبطال وصناع مسلسل "ديبو"

ومسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك في بطولته مع محمد أنور، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي ومحمد عبد العظيم.