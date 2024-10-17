18 أكتوبر.. حمزة نمرة يلتقي بجمهوره في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

القاهرة - محمد ابراهيم - روّج الفنان حمزة نمرة، عن أحدث حفل له في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، والمقرر إحياء الحفل يوم 18 أكتوبر الجاري.

ونشر حمزة نمرة البوستر الدعائي للحفل معلقا: «نيو جيرسي!! سوف أراكم جميعا في غضون يومين. من سيأتي؟ بقي عدد قليل من المقاعد، لا يزال لديكم الوقت لحجز مقاعدكم الآن قبل نفادها!».

يذكر أن آخر أعمال حمزة نمرة أغنية "استنوا شوية" والتي حققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، فهي من كلمات فلبينو أحمد، ألحان حمزة نمرة.

كلمات أغنية "استنوا شوية" لـ حمزة نمرة

هاتلي قاعدة فيها اتنين

فضلوا مع بعض الاتنين

كله في الآخر هيفارق

دي حقيقة مؤكدة

كلها أحضان مطارات

وفي حياة بعضنا فترات

في الطريق مواعيد فراقنا

من زمان متحددة

وادفع نص عمري

وترجع تاني ضهري

وتفضل بس جنبي

لايمها يا فراق بقى

وادفع عمري كله

والاقي حد اروحله

يشيل مع قلبي حمله

ياه لو أقسم الأيام معاه

إحنا لوحدينا يا عيني علينا

خليكوا قاعدين

طب كنتوا استنوا معانا شوية

مانتوش ماشيين

نفسي نشبع من الغاليين

نفسي لو يفضلوا قاعدين

كله بيروح ويفرق

دي حقيقة مؤكدة

قولنا بدري على المرواح

قالوا الوقت بيجري وراح

قولنا فيه أماكن تتراح

بس هل هنروح سوا؟

دي حقايق صعبة ممكن

هنعيش بوجعنا يمكن

ومفيش ولا شيء يهون

ثانية واحدة في بعدنا

ازاي هنلاقي غيركم؟

هو احنا شبعنا منكم؟

ماحناش قادرين نسيبكم

ياه لو مرة تنصفنا الحياة