تعرف على موعد عرض الحلقة الآخيرة من مسلسل "ديبو" لـ محمد أنور

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل مسلسل "ديبو" بطولة محمد أنور وكوكبة من نجوم الفن، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الآخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئة بالأحداث المشوقة والمثيرة،وخاصة مع إقتراب الحلقات الآخيرة من العمل.

وينتظر الجمهور عرض الحلقات الآخيرة الـ 11 و12 من مسلسل "ديبو"، الذي من من المقررعرضها يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، الساعة 12 صباحًا على منصة "yango play".

مسلسل ديبو

أحداث مسلسل "ديبو"

وتدور أحداث مسلسل "ديبو "حول تسلم دياب الشهير بديبو (محمد أنور) العمل في أحد الفنادق بمنطقة نائية كمدير للفندق، ومنذ لحظة وصوله نهارًا، نلاحظ ما يحيط بهذا الفندق من غموض، ويشمل هذا الغموض ستريو الذي يستقبل دييبو بابتسامة عريضة، لا تخلو من التوجس والشعور بالخوف، ويقوده إلى الداخل كاشفًا له أنه فندق مخصص للحيوانات الثرية، والتي من بينها حيوانات مفترسة.

أبطال وصناع مسلسل "ديبو"

ومسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك في بطولته مع محمد أنور، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي ومحمد عبد العظيم.