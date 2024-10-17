عاجل - "مفيش بوس وأحضان".. ياسمين عز تثير الجدل حول فترة الخطوبة (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الإعلامية ياسمين عز مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها المثيرة للجدل حول فترة الخطوبة، وذلك خلال برنامجها المذاع على قناة MBC مصر.

ياسمين عز تثير الجدل من جديد.. ماذا قالت؟

وفي حلقتها الأخيرة، نصحت ياسمين عز بعدم تبادل القبلات أو الأحضان بين المخطوبين، معتبرة أن هذه التصرفات غير ملائمة خلال هذه المرحلة وأنه من الأفضل أن "تعدي على خير" بسلام وهدوء، على حد تعبيرها.

وأثارت تصريحات ياسمين عز موجة واسعة من الجدل على منصات السوشيال ميديا، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لتوجهاتها المحافظة.

فيما أعرب البعض عن استغرابهم من توجيهاتها الصارمة، معتبرين أن العلاقة خلال الخطوبة يجب أن تتيح للشريكين التعرف على بعضهما بشكل أعمق.