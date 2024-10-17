آية سماحة عن تعذيب الحيوانات في كلية طب البطري بجامعة القاهرة: مين مسؤول عن العنف ده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة آية سماحة على توجيه رسالة إستغاثة للمسئولين عن جامعة القاهرة والتعليم العالي في مصر، بسبب ما رأته تعذيبا للحيوانات في كلية طب بيطري، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

كتبت آية سماحة على صفحتها الشخصية: "كلية طب بيطري جامعة القاهرة بتغذب الحيوانات، والصور بشعة أنا مش قادرة أنزلها مين مسؤول عن العنف والتعذيب دة! حرام عليكم !!!!".

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويذكر أن شاركت الفنانة أيه سماحة مؤخرا في مسلسل “عمر أفندي” التي حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه، وهو من بطولة كلا من الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.