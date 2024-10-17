نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: متابعة أسبوعية من الإدارات التعليمية على تقييمات الطلاب داخل المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن هناك متابعة أسبوعية من الادارات التعليمية على المدارس، لمتابعة تقييمات الطلاب الأسبوعية والاداءات الصفية والواجبات المنزلية للطلاب بالمدارس.

وأكدت المصادر، أن التقييمات الأسبوعية مهمة لمعرفة وتحديد مستويات الطلاب المعرفية ومدى قدرتهم على القراءة والكتابة بالمدارس وخاصة فى الصفوف الأولى.

وكان قد أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرارًا بشأن تطبيق نظام التقييم الشهري بالعام الدراسي الجديد 2024\2025، يختلف موعد أول تقييم شهري لطلاب صفوف النقل 2024\2025 من مدرسة لأخري، حيث تكون إدارة تعليمية مسؤولة عن تحديد موعد وتفاصيل أول تقييم شهري لطلاب صفوف النقل بالعام الجديد، ومن المتوقع أن يكون أول تقييم شهري لطلاب صفوف النقل خلال الإسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري 2024 حسب ما هو معتاد كل عام.

تطبيق نظام الاختبارات الشهرية بالعام الدراسي الجديد 2024\2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام التقييمات الشهرية لطلاب صفوف النقل ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد 2024\2025، على أن يتم إجراء عدد 3 تقييمات شهرية للطلاب خلال الفصل الدراسي الأول من العام، وجاءت التفاصيل، كما يلي:

1- التقييم الشهري الأول، يستهدف المقرارات الدراسية التي تم تدريسها للطلاب بداية من اليوم الأول بالدراسة حتي نهاية شهر أكتوبر، حيث يهدف هذا التقييم إلى قياس نتائج التعلم خلال تلك الفترة، ويخصص إلى أول تقييم شهري 5 درجات.

2- التقييم الشهري الثاني، يتم إجراء هذا التقييم على الأجزاء التي تم تدريسها للطلاب بدايةً من نهاية شهر أكتوبر حتي نهاية شهر نوفمبر، على أن يكون هذا التقييم مستهدفًا قياس نواتج التعلم خلال تلك الفترة، ويضاإ إلى طالب من خلالها 5 درجات.

3- التقييم الثالث، ويكون هذا التقييم هو امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول على أن يهدف إلى قياس نتائج تعلم الطلاب على المنهج الدراسي للفصل كاملًا، كما أن يجصل الطالب حينها على إجمالي درجات الثلاث تقييمات، ويضاف لهم درجات المهام الأدائية، درجات متابعة كراسة الواجب والجصة والأنشطة، درجات التقييم الإسبوعي، بالإضافة إلى درجات المواظبة والسلوك.

