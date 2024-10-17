نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه يعقد جلسة خاصة مع جوزيه جوميز قبل تحرك بعثة الزمالك إلى الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني فور وصوله إلى مطار القاهرة، قبل السفر لخوض السوبر المحلي.

حسام المندوه يعقد جلسة خاصة مع جوزيه جوميز

وقام أمين صندوق نادي الزمالك بالحديث مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأكد على ثقته في قدرات الجميع لتحقيق لقب السوبر المحلي.

ويرافق بعثة الفريق الأبيض كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.